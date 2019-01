Il Rugby Lecco stende il Sondrio e torna alla vittoria dopo sei ko

Splendida affermazione del Rugby Lecco che, nel ritorno in campo dopo le festività natalizie, fa suo il sempre sentito derby con il Sondrio e si aggiudica la "Coppa del Grifone" messa in palio tra le due società.

Al Bione i blucelesti si impongono 48-10, trovando cinque punti utili a compiere il sorpasso sui “cugini” valtellinesi e riproporsi all’ottavo posto della classifica nel girone 1 di Serie B. Per gli uomini di Sebastian Damiani si tratta di un ritorno al successo dopo sei sconfitte consecutive.

Il vantaggio arriva dopo otto minuti con una meta non trasformata. Il punteggio viene ritoccato al 12′ su punizione, il Sondrio accorcia al 15′ per l’8-3 parziale. Alla mezz’ora il Lecco trova la seconda meta di giornata e la trasformazione, 15-3 a fine primo tempo.

La ripresa si apre con la meta bluceleste, mentre alla mezz’ora viene segnata quella del punto di bonus. La partita è in discesa, c’è spazio ancora per una segnatura (trasformata), per la meta su intercetto degli ospiti e per altre due del Lecco nei secondi conclusivi. Risultato finale 48-10.

«Sono davvero molto soddisfatto dell'inizio del 2019 - è il commento di coach Sebastian Damiani - Prestazione e vittoria nel derby: meglio di così non poteva andare».