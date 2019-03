C'è il recupero, Carmagnola perde e la gioia dei Saints Pagnano è irrefrenabile: è Serie A2!

Hanno vissuto la gioia fuori dal campo, senza giocare, ma l'esplosione di emozioni, una volta certificata la promozione, è stata irrefrenabile.

I Saints Pagnano sono ufficialmente promossi in Serie A2. La squadra di mister Danilo Lemma ha vinto il campionato di Serie B girone A. A tre giornate dalla conclusione della regular season, infatti, nessuna tra le avversarie può più raggiungerla. L’aritmetica è arrivata nel sabato di sosta del campionato, con la sconfitta dell'Elledì Carmagnola sul campo del Bergamo La Torre 5-3. I piemontesi rimangono a 11 punti dai Saints, mentre il Real Cornaredo è a 10: impossibile per entrambe colmare il gap.

E proprio a Bergamo, come testimonia il video, si è recata una delegazione dei Saints - mister Lemma e il suo vice Ghinzani, il dirigente Rosa e qualche tifoso affezionato - per seguire la partita dei rivali del Carmagnola. Al fischio finale, grande è stata la gioia per i brianzoli, al grido di "ce ne andiamo in Serie A!" tra le facce attonite del pubblico.

Un cammino eccezionale quello dei Saints finora: 48 punti in 19 giornate, con 16 vittorie e 3 sconfitte, 131 gol fatti e 72 subiti. Una vera macchina da guerra.