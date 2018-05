Salewa Ironfly: Maurer veloce verso l'Aprica, ma il "numero" è di Anders

Martedì il viaggio verso la boa di Bormio della maggior parte degli atleti è stato dominato da tentativi di decollo, piccoli voli e lunghe estenuanti camminate. I piedi dei piloti sono distrutti e la fatica inizia ad essere pesante e opprimente tanto da creare, in alcuni casi, anche lievi malesseri.

Il grande protagonista della giornata è stato Anders, che, decollando da seicento metri a pochi chilometri da Sondrio, è riuscito ad arrivare in volo alla boa di Bormio dopo aver seguito tenacemente una traccia che ha dell’incredibile per le altezze ridotte. Incredula dev'essere stata soprattutto l’espressione di Von Kanel, che ha osservato da terra lo sfumare momentaneo del suo secondo posto.

Altra grande perdita di questa edizione dell’Ironfly è Moreno Parmesan, che non ha potuto risolvere con l’inesauribile entusiasmo il dolore al ginocchio che non gli ha permesso di continuare l’avventura. Mentre Maurer si dirige inarrestabile verso l’Aprica, gli altri concorrenti continuano a sperare in un meteo migliore dei prossimi giorni.

LA CLASSIFICA

1. Christian Maurer (85.3 km al goal)

2. Markus Anders (104.8 km al goal)

3. Patrick Von Kanel (119.2 km al goal)

4. Simon Oberrauner (181.0 km al goal)

5. Garin Stephane (192.5 km al goal)

6. Thomas Friedrich (200.5 km al goal)

7. Michal Gierlach (201.3 km al goal)

8. Giovanni Gallizia (215.7 km al goal)

9. Dominika Kasieczko (224.0 km al goal)

10. Tiziano Di Pietro (228.1 km al goal)

11. Roberto Marchetti (234.4 km al goal)

12. Alfio Ghezzi (241.5 km al goal)

13. Nicola Donini (241.5 km al goal)

14. Bernardo Zeni (252.5 km al goal)

15. Dario Frigerio (262.2 km al goal)

16. Roberto Alberti (262.5 km al goal)

17. Filippo Gallizia (262.5 km al goal)

18. Peter Kobler (274.7 km al goal)

19. Marc Delongie (275.0 km al goal)

20. Matteo Gerosa (325.0 km al goal)

21. Carlo Maria Maggia (327.5 km al goal)

Moreno Parmesan - ritirato

Fabio Zappa – ritirato

E' possibile seguire in tempo reale gli atleti grazie al servizio di tracciamento predisposto dall'organizzazione della gara.