Salewa Ironfly: ultime ore di gara, tanti atleti ancora in lotta

Altri due goal alla penultima giornata dell’Ironfly 2018. Sotto il sole della mattinata è arrivato Simon Oberrauner, soddisfatto del suo quarto posto e felice di essere riuscito a concludere questa competizione che lo ha comunque messo a dura prova. Qualche ora più tardi, alto nel cielo, è arrivato anche Thomas Friedrich, talmente gioioso del suo risultato, che ha effettuato una manovra acrobatica: l’elicottero, proprio sulla verticale dell’atterraggio, deliziando il pubblico. Toccante è stato l’abbraccio tra i due atleti che sono cresciuti e arrivati più o meno insieme.

Sicuramente Thomas con la sua giovane età ci regalerà molte altre emozioni nelle prossime competizioni, per ora si accontenta di un sudato quinto posto.

Ma i colpi di scena non finiscono. Frigerio e Alberti riscattano la penalità subita e vengono premiati dalla partenza in tarda mattinata che gli ha permesso di sfruttare al meglio le condizioni della giornata aggiudicandogli il volo più lungo della competizione, 134 chilometri, e la possibilità di superare in un colpo solo la boa di Bormio e diversi concorrenti tra cui Marchetti, Kasieczko, Ghezzi e Donini.

Per loro questa giornata si protrarrà fino a mezzanotte quindi le emozioni potrebbero non essere ancora terminate.

Gallizia potrebbe essere il primo italiano ad arrivare in goal ma si sta ancora lottanto la sesta posizione con un agguerrito Gierlach.

Salutiamo per questa edizione Peter Kobler che ha dovuto abbandonare a causa di problemi fisici, comunque una grande avventura anche per lui.

E' possibile seguire in tempo reale gli atleti grazie al servizio di tracciamento predisposto dall'organizzazione della gara.

LA CLASSIFICA ALLE ORE 20:00 DEL 18 MAGGIO

1. Christian Maurer – 1st

2. Patrick Von Kanel – 2nd

3. Markus Anders – 3rd

4. Simon Oberrauner – 4th

5. Thomas Friedrich – 5th

6. Giovanni Gallizia

7. Michal Gierlach

8. Garin Stephane

9. Tiziano Di Pietro

10. Dario Frigerio

11. Roberto Alberti

12. Nicola Donini

13. Alfio Ghezzi

14. Roberto Marchetti

15. Marc Delongie

16. Bernardo Zeni

17. Dominika Kasieczko

18. Matteo Gerosa

19. Carlo Maria Maggia

Peter Kobler – ritirato

Filippo Gallizia – ritirato

Moreno Parmesan – ritirato

Fabio Zappa – ritirato