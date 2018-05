E' partita la prima "Salewa Ironfly": ventiquattro atleti in volo nel Nord Italia in una gara mozzafiato

E' partita puntale, alle 10.15 di sabato 12, la prima edizione della "Salewa Ironfly", competizione internazionale di "hike&fly", organizzata dal Club Scurbatt di Suello, che per la prima volta ha avuto il suo "via". Il lungolago di Lecco ha accolto i ventiquattro atleti e la complessa macchina organizzativa, che ha nel famoso marchio bolzanino il suo title sponsor. L'unica brutta notizia è stata quella del ritiro dell'ultimo minuto del forte atleta meranese Aaron Durogati, dettosi «troppo acciacato per correre e poter provare a vincere, sarei stato a rischio ritiro prima della metà di gara»: una brutta perdita, visto il suo curriculum di tutto rispetto.

Nonostante ciò, la competizione sarà comunque di altissimo livello: in gara, infatti, ci sono Giovanni Gallizia, il più giovane atleta del Club “Scurbatt” a partecipare alla gara, Christian Maurer, per cinque volte vincitore della celebre Red Bull X-Alps, Nicola Donini, vicecampione del Mondo classe 1996, i "portabandiera" del sodalizio Lecchese Fabio Zappa, Dario Frigerio, Filippo Gallizia, Roberto Alberti, Matteo Gerosa e Roberto Marchetti; lo chef stellato Alfio Ghezzi, Bernardo Zeni, Carlo Maria Maggia, Moreno Parmesan; il polacco Michal Gierlach e la polacca Dominika Casieczko, unica donna in gara; gli svizzeri Patrick Von Kanel, Tiziano Di Pietro, Peter Koble; il belga Marc Delongie; gli austriaci Simon Oberrauner, che festeggerà il compleanno nel giorno della partenza, e Thomas Friedrich, che nel corso della competizione (mercoledì 16) spegnerà 17 candeline; il tedesco Markus Anders, il francese Stephane Garin e Jorge Bur Zimmermann, argentino.

Dopo lo "start" gli sfidanti si sono diretti, a piedi, sul Monte Cornizzolo, dove, verso mezzogiorno, hanno spiccato il volo verso la prima boa di Macugnaga. In testa Fabio Zappa, più veloce di tutti a raggiungere il punto di decollo e a lanciarsi verso il Piemonte. Il tempo limite per completare il percorso, di oltre quattrocentocinquanta chilometri, è fissato in una settimana: l'arrivo avverrà a Suello. Chi arriva per primo, vince il trofeo.

E' possibile seguire in tempo reale gli atleti grazie al servizio di tracciamento predisposto dall'organizzazione della gara.