Sabato parte la Salewa Ironfly, prima gara di hike&fly nel Lecchese

Il corpo è allenato, pronto. La mente è concentrata, attenta. Il tempo della preparazione, dopo mesi di duro allenamento, è finito: ha inizio la gara. Le lancette segneranno le ore 10:15 di sabato 12 maggio quando prenderà il via la prima edizione di "Salewa Ironfly", gara di hike & fly organizzata dal Parapendio Club Scurbatt con Salewa come title sponsor.

Gli atleti in gara, in spalla un pesante zaino, muoveranno sul lungolago di Lecco i primi passi di un lungo viaggio, con semplici regole da seguire: volare o camminare, fermarsi la notte, ripartire quando è giorno. Così per 458 chilometri, seguendo un percorso indicativo, passando per 4 boe obbligatorie (Monte Cornizzolo, Macugnaga, Bormio e Passo della Presolana), i prati di Suello come ultimo atterraggio.

Il tempo massimo a disposizione per completare il tracciato è di 1 settimana.

Il primo che arriva vince.

La fortuna, in una gara di hike&fly, significa cieli sereni e termiche generose. La fortuna, però, in una gara di hike&fly non basta, è il pilota che fa la differenza.

Così, gli atleti di "Salewa Ironfly", ben consci, si sono preparati, nei mesi, per affrontare le sfide che lungo il percorso incontreranno.

«Sto cercando di allenarmi sia dal punto di vista del volo che della forma fisica: corsa in piano, con qualche esercizio di stretching, giri a piedi, in bicicletta e con gli sci d'alpinismo. Sono riuscito a fare qualche bel volo sulle tracce del percorso della gara e qualche ricognizione nei passaggi più critici», racconta Giovanni Gallizia, il più giovane atleta del Club “Scurbatt” a partecipare alla gara.

Un allenamento, intenso e costante, del corpo e della mente, necessario, così come indispensabile, prezioso, è il team di supporto, che ogni atleta con cura sceglie, per essere seguito, aiutato e consigliato durante tutta la gara. Lo conferma Christian Maurer, per 5 volte vincitore della Red Bull X-Alps, che tra i suoi punti di forza, infatti, indica: «il saper volare a lungo e il team».

Gli ingredienti di una gara di hike&fly, pochi come le semplici regole da seguire e da rispettare, vanno ben combinati per vincere la prima edizione di "Salewa Ironfly".

In competizione con Gallizia e Maurer, compagni-avversari di una grande avventura, Aaron Durogati, vincitore della Red Bull Dolomitenmann e della World Paragliding Cup 2016, Nicola Donini, vicecampione del Mondo classe 1996, i "portabandiera" del sodalizio Lecchese Fabio Zappa, Dario Frigerio, Filippo Gallizia, Roberto Alberti, Matteo Gerosa e Roberto Marchetti; lo chef stellato Alfio Ghezzi, Bernardo Zeni, Carlo Maria Maggia, Moreno Parmesan; il polacco Michal Gierlach e la polacca Dominika Casieczko, unica donna in gara; gli svizzeri Patrick Von Kanel, Tiziano Di Pietro, Peter Koble; il belga Marc Delongie; gli austriaci Simon Oberrauner, che festeggerà il compleanno nel giorno della partenza, e Thomas Friedrich, che nel corso della competizione (mercoledì 16) spegnerà 17 candeline; il tedesco Markus Anders, il francese Stephane Garin e Jorge Bur Zimmermann, argentino.

Il pubblico potrà seguire la partenza in live streaming sulla pagina FB "Ironfly" e la gara nella sezione "Live Tracking" del sito internet ufficiale www.ironfly.eu o su www.salewa.com.