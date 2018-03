Il lecchese Samuele Locatelli convocato nell'Italia Under 17 di rugby

Quando si dice "buon sangue non mente". Samuele Locatelli, fratello minore di Giancarlo e Mattia, entrambi rugbysti lecchesi affermati tra Serie B e Serie A, vestirà l'azzurro della Nazionale.

Il talento del Rugby Lecco è stato infatti convocato nell'Italia Under 17 per i test match che i giovani azzurri disputeranno contro la Francia. Paolo Grassi, responsabile tecnico della Nazionale di categoria, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Settimo Torinese (Torino), in programma sabato 10 marzo, in vista della preparazione alla doppia sfida contro i pari età transalpini di martedì 13 a Manosque alle ore 16 e sabato 17 a Aix en Provence alle 16.

Fra i prescelti c’è anche Samuele Locatelli del Rugby Lecco, che fa già parte del progetto Accademia federale e poco meno di un mese fa era stato chiamato in occasione del pre-ritiro. Grazie al suo impegno e alle sue doti, Samuele ha passato indenne le ulteriori "scremature" al gruppo e ora si gode la prima vera convocazione in azzurro.

Insieme a lui sono stati chiamati molti altri ragazzi di grande prospettiva nello sport della palla ovale.