Scala il grattacielo più alto di Parigi, Cristina Bonacina sul podio della Vertical Running

Un’altra importante affermazione per Cristina Bonacina, campionessa calolziese di Tower Running. L’atleta ha infatti conquistato il terzo gradino del podio nella gara che ieri l’ha vista scalare il grattacielo più alto di Parigi, la Tour First nel moderno quartiere della Defense: 954 gradini, 48 piani e 230 metri di altezza, in un ottimo tempo di soli 6 minuti e 59 secondi.

Si tratta della seconda prova del Vertical World Circuit 2018, competizione mondiale dedicata a questo sport difficile e allo stesso tempo originale e affascinante che consiste appunto nel correre all’interno dei grattacieli per raggiungere al più presto la vetta. Cristina Bonacina, raggiante per il terzo posto a Parigi, ha già vinto importanti premi scalando alcuni dei più celebri grattacieli al mondo come l’Empire State Building e la Tower 42 a Londra (qui tre vittorie), oltre alla prove di Dubai, Sydney e Pechino, solo per citarne alcune.

«Correre a Parigi è sempre un’emozione - commenta Cristina Bonacina - Finalmente il podio è arrivato, sono veramente contenta. Stavo bene, le gambe hanno risposto subito allo sforzo e sono riuscita a conquistare un terzo posto per me davvero importante. Questa sulla Tour First è stata la mia 111° gara sui grattacieli».

Tanti i sacrifici e tanti gli allenamenti ai quali l’atleta calolziese è chiamata per riuscire a compiere queste imprese sportive. Il suo prossimo impegno è ora a Benidorm, in Spagna, dove Cristina Bonacina correrà una prova della Tower Running World Cup. Nei giorni scorsi, un altro atleta di Calolziocorte ha conquistato una vittoria internazionale, sempre nella corsa, ma nella più “classica” maratona: si tratta di Oscar Perego, primo alla Great Wall Marathon 2018, la spettacolare gara organizzata lungo alcune tratte della Muraglia Cinese.