Circolo della scherma, è storia: Carmina campione del mondo

Finalmente la rincorsa si è conclusa: Riccardo Carmina si è laureato campione del mondo nella categoria Over 70 di sciabola individuale.

La giornata di ieri a Livorno ha fatto la storia per il Circolo della Scherma Lecco. Il veterano bluceleste si è reso protagonista di una splendida cavalcata superando il girone eliminatorio con cinque vittorie, accedendo di diritto al tabellone dei 32 - saltando quello dei 64 - nel quale ha vinto col punteggio di 10-3 contro il francese Chaboisseau.

Successivamente è la volta del russo Fedorov, sconfitto nettamente con un secco 10-1. Nel tabellone degli otto Riccardo ha incontrato il connazionale Filippi, anche lui battuto 10-3. In semifinale è toccato al tedesco Helfrich, costretto a cedere il passo 10-4.

Nella finale, che è valsa il titolo mondiale, Carmina ha incontrato ancora un tedesco, Prechtz, sconfitto dopo un intenso assalto col punteggio di 10-7.

Per Carmina si tratta del coronamento di un lungo percorso iniziato tempo fa con il maestro Mirko Buenza, al quale lo schermidore di origine siciliana ha rivolto i ringraziamenti, unendoli a quelli verso i compagni di sala.

«Vincere non è mai facile - ha commentato a caldo Riccardo - Con Prechtz non avevo mai tirato in precedenza e mi ha sorpreso in due o tre azioni, ma sono riuscito a controbattere e a impormi». Ulteriore soddisfazione per Carmina l'avere battuto atleti che figurano nelle prime posizioni del ranking internazionale.

Il Mondiale di Carmina non è ancora finito. Venerdì parteciperà alla gara a squadre di sciabola e sarà tra i protagonisti essendo l'unico della categoria 70+.

