Prestigioso incontro per le due atlete del Circolo della Scherma Lecco insieme alla Nazionale paralimpica che ha preso parte ai Mondiali

La stretta di mano del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I complimenti per il loro impegno sportivo. Per la passione e la determinazione quotidiana. Matilde Spreafico e Sofia Brunati, atlete del Circolo della Scherma Lecco, sono state ricevute da Mattarella nella giornata di lunedì 4 dicembre. L’occasione è giunta durante la visita al Quirinale della Nazionale paralimpica di scherma che ha partecipato al recente Mondiale di Roma.

Anche le due giovani lecchesi hanno rappresentato i colori azzurri durante la rassegna iridata, ben comportandosi sia in sciabola sia in spada contro atlete molto più esperte e avvezze ai palcoscenici importanti. Soddisfazione e orgoglio sono stati espressi dai vertici del Circolo della Scherma Lecco, in particolare dal direttore tecnico Mirko Buenza. A Matilde e Sofia un augurio di buon lavoro per continuare a scalare posizioni nel ranking nazionale e internazionale.

