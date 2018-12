Tre podi per gli schermidori lecchesi in un weekend intenso e proficuo

Fine settimana di gare su tutti i fronti per il Circolo della Scherma Lecco. Sabato a Monguzzo (Co), Mattia Magni ha conquistato il terzo posto al Trofeo Ferrante. Dopo avere disputato un girone con tutte vittorie (due vinte 5-0, due vinte 5-2 e due 5-), Mattia ha eliminato in successione Colombo (Brianza Scherma), Moretti (Bg) e Locatelli (Bg). Purtroppo il giovane schermidore lecchese ha perso la concentrazione per accedere alla finale contro Villa cedendo 13-15. Buona comunque la prestazione del neodiciottenne Magni che conquista così il suo terzo podio in questo inizio di stagione.

Sabato è stata la volta di Riccardo Carmina che a Zevio (Vr) partecipava alla seconda prova del circuito italiano Master riservata alle specialità fioretto e sciabola. Riccardo ha conquistato il bronzo nel fioretto cat. +70 dopo un girone disputato con quattro vittorie e una sola sconfitta. In questo modo Carmina è andato direttamente in semifinale dove ha affrontato il padovano Zuliani che lo ha sconfitto col punteggio di 7-10.

Nel pomeriggio il campione del mondo Master ha partecipato alla gara di sciabola a categorie accorpate (+60 e +70). Carmina si è classificato al primo posto nel tabellone dopo la fase a gironi e dopo avere battuto ai quarti Bocconi col punteggio di 10-5 si è arreso in semifinale a Paroli (Li) per 4-10. Terzo posto finale anche nella sciabola per il bluceleste.

Domenica è toccato ai più giovani. A Lucca si è tenuta la prima prova nazionale di sciabola U14. Ecco tutti i risultati dei lecchesi: nella categoria Ragazzi 53° Lorenzo Valsecchi; nelle Ragazze 17^ Ilaria Maugeri, 27^ Arianna Cantatore e 46^ Arianna Riva; negli Allievi 22° Michelangelo Piolini; nelle Bambine 14^ Elide Valsecchi. Con un 16, tre 32 e due 64 si chiude la spedizione in Toscana che conferma la crescita del gruppo del Circolo della Scherma Lecco. Peccato per il giovane Agouda Sharuk che si è infortunato non potendo così proseguire nella sua gara.