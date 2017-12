Fine settimana denso di impegni nazionali e internazionali per gli atleti del Circolo della Scherma Lecco.

Riccardo Carmina è stato impegnato nella seconda prova nazionale Master a Navacchio (Pi), disputando un ottimo girone e poi vincendo nei quarti di finale. Per lui battuta d’arresto soltanto in semifinale contro Paroli (7-10), con terzo posto generale e primo di categoria.

Marco La Barbera è volato in Germania, a Eislingen, per il Circuito europeo Under 17. Buon girone e vittoria negli scontri diretti contro il teutonico Khuling 15-9, poi sconfitta con Colautti (10-15) anche a causa del riacutizzarsi di un problema fisico.

A Carugate è andato in scena il Campionato regionale a squadre. Francesca Mapelli, Marina Maugeri ed Egle Tacchini salgono sul gradino del podio più alto nella sciabola Allieve.

Nella sciabola Giovanissime, Arianna Cantatore, Ilaria Maugeri, Elisabetta Dell’Oro e Arianna Riva conquistano il secondo posto, cedendo al Varese 30-36. Le ragazze del singolo di sciabola, tra i Cadetti, fuori dalle dieci: Alessia Carnovali 12^, Alessandra Dell’Oro 14^. Nella spada a squadre Allievi, 15° posto per Leonardo Casiraghi, Jacopo Mazzeo e Matteo Valsecchi.

Oggi, nel frattempo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà la Nazionale paralimpica recentemente protagonista ai Mondiali, con la presenza delle lecchesi Sofia Brunati e Matildea Spreafico.