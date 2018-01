Sci alpino: Sala 22° nello slalom di Kitzbuehel

Ritorna a punti in Coppa del mondo, a distanza di quasi un anno. E per farlo, Tommaso Sala non poteva chiedere uno scenario più suggestivo e prestigioso: Kitzbuehel.

Nel tempio dello sci austriaco, l’atleta brianzolo delle Fiamme Oro, portacolori dello Sci Club Lecco, è riuscito a centrare la qualificazione nella prima manche. Con il pettorale di partenza 41, è giunto al traguardo 29°, interrompendo così un digiuno che durava da parecchie gare.

Nella seconda, Sala ha commesso una sbavatura nella parte iniziale e un’altra su un dosso prima del pianetto finale. È stato comunque in grado di chiudere a punti. Per lui 22° posto, a 5″16 dallo scatenato norvegese Henrik Kristoffersen che finalmente si è preso la rivincita su Marcel Hirscher.