Campionato regionale di fondo, due podi per lo Sci Club Primaluna

Ottimi risultati dei piccoli sciatori di fondo valsassinesi al Campionato regionale delle categorie Children e Giovani/Senior, specialità inseguimento a tecnica classica, disputatosi in Val Formazza.

Lo Sci Club Primaluna ha festeggiato due podi. Camilla Crippa si è piazzata terza nell'Under 14 Ragazzi sulla distanza dei 4 chilometri, con Sophia Artusi al nono posto.

Bronzo anche per Elena Rossi, categoria Under 16 Allievi sui 5 km. Federico Bergamini ha chiuso in sesta posizione nell'Under 16 Allievi di 7,5 km, nella stessa gara Luca Colombo 19°.

Nella prova aperta a Giovani/Seniores sui 7,5 km Simone Bergamini (Sc Primaluna) si è fermato al 23° posto, davanti al compagno di squadra Luca Felice Tantardini; 28° Luca Bianchi.