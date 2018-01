Sciabola, Carmina colpisce ancora: oro nei Master di Cividale

Riccardo Carmina porta a casa l'oro nei master di sciabola categoria 4 di Cividale del Friuli. Durante la gara tenutasi domenica il lecchese Riccardo, campione europeo in carica, si è aggiudicato la medaglia d'oro in categoria 4 dei master di sciabola. Il girone, svolto accorpando le categorie 4 e 5, è terminato con un buon piazzamento per Carmina: quinto in classifica dopo 3 vittorie e due sconfitte.

Alla prima diretta ha vinto con Zancato (Pd) per 10 a 2 e si è fermato al secondo turno battuto da Mauceri (Club Scherma Roma) per un soffio: l'assalto è terminato infatti 10 a 9 per il romano. Riccardo quindi nella classifica finale accorpata tre le categorie ha terminato al quinto posto, ma è risultato essere il primo della categoria 4.

Purtroppo va segnalata la squalifica di Riccardo per quanto riguarda il fioretto: un giovane arbitro, forse un po' troppo pignolo, ha contestato la regolarità della maschera e quindi non gli ha permesso di gareggiare. Secondo l'arbitro, infatti, la maschera di Riccardo era "ossidata in alcuni punti". Peccato perché il nostro atleta avrebbe potuto portare a casa un altro ottimo piazzamento sulla scorta dei suoi recenti successi con quest'arma.