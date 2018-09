Lecco invasa dagli ScigaMatti! Le foto della corsa più pazza della città

Ancora una volta, la ScigaMATT è stata ancora una volta una festa, più che una gara. Un festival del colore e della fatica fatta con il sorriso sulle labbra; una non competizione tra cittadini lecchesi e arrivati da fuori città per prendere parte a un'iniziativa unica nel suo genere: una corsa a (maxi) ostacoli dislocata tra centro città e zona impervia, figlia di una location talmente varia da poter offrire centinaia di spunti diversi e per la gran parte naturali da far divenire le varie prove da superare.

In tantissimi, ben più di ottocento, si sono cimentate in tre specialità: la "verde" (12km) e la gara competitiva del circuito OCR MadRun Italia erano articolate sul nuovo percorso di gara, per la prima volta a giro unico e rivisitato, mentre la "blu", la ScigaMiniMATT era articolata sul classico tracciato da 8km, comunque denso di ostacoli da superare. Come detto, è stata una festa a tutto tondo, ben organizzata sin nei dettagli. Per il 2019 accetterai la sfida?

ScigaMATTI! La partenza della corsa più pazza di Lecco