Emozioni by Scigamatt: il video ufficiale della corsa più pazza di Lecco

Cinque minuti per rivivere la Scigamatt 2018, la nuova edizione della corsa più pazza di Lecco che ha richiamato oltre ottocento persone su un percorso urbano unico nel suo genere.

Una festa, più che una corsa

Ancora una volta, la ScigaMATT è stata ancora una volta una festa, più che una gara. Un festival del colore e della fatica fatta con il sorriso sulle labbra; una non competizione tra cittadini lecchesi e arrivati da fuori città per prendere parte a un'iniziativa unica nel suo genere: una corsa a (maxi) ostacoli dislocata tra centro città e zona impervia, figlia di una location talmente varia da poter offrire centinaia di spunti diversi e per la gran parte naturali da far divenire le varie prove da superare. In campo anche i volontari AVIS, posizionati in piazza Cermenati e armati di piccole pistole ad acqua nei pressi della piramide di palle di fieno.

In tantissimi, ben più di ottocento, si sono cimentate in tre specialità: la "verde" (12km) e la gara competitiva del circuito OCR MadRun Italia erano articolate sul nuovo percorso di gara, per la prima volta a giro unico e rivisitato, mentre la "blu", la ScigaMiniMATT era articolata sul classico tracciato da 8km, comunque denso di ostacoli da superare. Come detto, è stata una festa a tutto tondo, ben organizzata sin nei dettagli. Per il 2019 accetterai la sfida?