Sport, beneficenza, amicizia e goliardia: nascono i SEMMATT, «di nome e di fatto!»

La vera caratteristica dei SEMMATT è però un’altra. Sport, amicizia e goliardia sono 3 dei pilastri sui quali poggia il gruppo. Fin dalla loro costituzione hanno messo la solidarietà come elemento fondamentale del loro scopo sociale, il quarto pilastro sul quale sta in piedi tutto. Vivere lo sport non come mera competizione ma come strumento e mezzo aggregante per farsi e fare del bene, per poter aiutare i meno fortunati attraverso atti concreti, siano essi un aiuto economico o anche solo una presenza incoraggiante.