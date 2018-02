Serie B amara: Basket Lecco e Np Olginate sconfitte con beffa

Week end da dimenticare per le squadre lecchesi nella Serie B cestistica. Il Basket Lecco vede interrompersi la striscia positiva da record in casa (10 vittorie), cedendo 59-59 a Reggio Emilia.

I blucelesti di Massimo Meneguzzo dilapidano un vantaggio di dieci punti a inizio quarto periodo, innervosendosi e non trovando più il canestro. La "chiave" del match è il tecnico per proteste fischiato a Balanzoni a quattro dalla sirena, che vale il sesto fallo al n° 14. Qui la partita del Lecco (siamo sul 59-59) di fatto si conclude. Reggio Emilia, letale della lunetta, allunga e chiude 59-69.

Sconfitta anche per la Np Olginate, che cede per la settima volta nelle ultime otto partite. Il ko con Costa Volpino, fanalino di coda del girone B di Serie B, matura quasi tutto in uno sciagurato secondo quarto (parziale 25-7 per i padroni di casa) che spezza l'equilibrio. Nel secondo tempo i biancoblu fanno partita pari, ma non riescono a rimontare e il Costa controlla: finisce 76-57.

Il Lecco continua a veleggiare in quarta posizione, ma è ora affiancato da Vicenza. Olginate, invece, vede avvicinarsi le squadre alle sue spalle, complicando così la missione salvezza senza passare dai play-out.