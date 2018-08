Calcio, Serie D: il Lecco giocherà nel girone A, l'Olginatese torna nel raggruppamento B

Pur con tempi biblici, si muove anche la Lega Nazionale Dilettanti.

Alle ore 14 la Lega ha diramato gli attesi gironi di Serie D, categoria in cui giocano la Calcio Lecco 1912 e l’USD Olginatese. Le due squadre lecchesi hanno conosciuto il raggruppamento in cui sono state inserite: i blucelesti militeranno nel girone A, quello ligure-piemontese, mentre i bianconeri torneranno, dopo un anno di assenza e per il diciassettesimo anno negli ultimi diciotto, nel girone B, che vede la presenza contemporanea di Como, Pro Sesto, Mantova e Rezzato, tutte candidate alla vittoria finale.

Serie D 2018/2019: il girone della Calcio Lecco 1912

Serie D 2018/2019: il girone dell’Olginatese