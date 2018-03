La lecchese Silvia Valsecchi bronzo ai Mondiali su pista

C'è anche Lecco nel bronzo conquistato dal quartetto femminile azzurro ai Mondiali di ciclismo su pista in svolgimento ad Apeldoorn, in Olanda.

Protagonista della splendida impresa sportiva è Silvia Valsecchi, 35enne campionessa di Costa Masnaga, che insieme ad Elisa Balsamo, Tatiana Guderzo e Letizia Paternoster, è riuscita a salire sul podio della rassegna iridata nella prova di inseguimento a squadre.

Dopo avere subito la sconfitta in semifinale contro il quartetto della Gran Bretagna, le azzurre hanno superato il Canada nella finale per il terzo posto. Una gara equilibrata per i primi tre chilometri, poi le italiane sono riuscite ad accelerare nel finale e a vincere con tre secondi di vantaggio, migliorando il tempo fatto segnare nei turni precedenti. Per la cronaca, l'oro è andato agli Stati Uniti che hanno superato le britanniche.

Seconda medaglia in carriera

Per Silvia Valsecchi, atleta della Be Pink, si tratta della seconda medaglia a una rassegna iridata, la prima nella sua attività di pistard. Nel 2014 era già riuscita a salire sul terzo gradino del podio a Ponferrada, nella prova su strada, a conferma - oltre che del suo talento - della sua grande duttilità ciclistica.

«Silvia dimostra sempre grande serietà, impegno e professionalità - commenta il presidente del comitato lecchese della Federazione ciclistica italiana comitato, Sandro Bonacina - È una ragazza che ha qualità e alla sua età essere ancora ai quei livelli significa avere la testa giusta, grande voglia e allenarsi ancora nel migliore dei modi».

Il video della finale 3° posto tra Italia e Canada (da Eurosport 2)