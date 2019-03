"A due passi dal cielo": le più belle SkyRace in programma a Lecco e provincia

Sky Race, Chilometri Verticali, Trail: tutti i gusti degli atleti possono essere soddisfatti in questa stagione di corsa in montagna! Oltre alle famosissime ResegUP , Monza-Resegone , Giir Di Mont, sono tantissime le gare che si svolgeranno in questo 2019 e che, come avviene ogni anno, ci siamo appuntati in questo calendario.

Ecco, allora, l'elenco delle gare che si correranno a fil di cielo sulle montagne della provincia di Lecco.



Consigli e segnalazioni per eventuali aggiunte sono ben accetti all'indirizzo redazione@leccotoday.it.

(N.B.: il calendario potrebbe subire delle variazioni).

Calendario e classifiche

Domenica 10 Marzo

Galbiate San Genesio (23km, 716 d+)

Partenza-Arrivo Galbiate (LC)

http://www.galbiatesangenesio.com/

Domenica 24 Aprile

Corsa del Viandante (10km)

Partenza-arrivo Abbadia Lariana

https://www.facebook.com/CORSA-Del-Viandante-Abbadia-Lariana-1710323539250146/

Domenica 31 Marzo

Sky del Canto (22km, 1280d+)

Partenza-Arrivo Carvico (BG)

http://www.skydelcanto2.it/

Domenica 7 Aprile

Ghost Town Trail (15km, 1000d+)

Partenza-Arrivo Olginate (LC)

https://www.facebook.com/gttconsonno/

Domenica 14 Aprile

Monte Barro Running (15.8km, 850d+)

Partenza-Arrivo Galbiate (LC)

http://gplgalbiate.wix.com/monte-barro-running

Lunedì 22 Aprile

Passo Valcava Vertical (4.5km, 1000d+)

Partenza Torre de Busi (LC)

Arrivo Passo di Valcava

https://www.facebook.com/EVOLUTION-sport-team-298092626915609/?fref=ts

Corsa dell'Angelo (5km/11km/22km)

Partenza-arrivo Ravellino di Colle Brianza

https://www.facebook.com/corsadell.angelo/

Domenica 21 Aprile

Solinoin20' (2.1km, 600d+)

Partenza Premana-Arrivo Solino

https://www.facebook.com/Solino-in-20-1201207506563192/

Giovedì 25 Aprile

Trofeo Adelfio Spreafico (5.25km, 790d+/120d-)

Partenza Piazzale funivia Piani d'Erna (LC)

Arrivo Rifugio Marchett ai Piani d'Erna

http://www.asfalchi.it/home/gare-iniziative/trofeo-adelfio.html

Mercoledì 1 Maggio

Trofeo Dario & Willy (23km, 2025d+)

Partenza Valmadrera (Centro Sportivo Rio Torto) (LC)

Arrivo Parè di Valmadrera (LC)

http://trofeodarioewilly.com/

Domenica 5 Maggio

Belèe De Cursa (6km, 150d+/ 11km, 350d+)

Partenza Arrivo Belledo di Lecco (LC)

http://www.gsbelledense.it/gBs/bdc/

Skyrunning Val San Martino (28km, 1900d+)

Partenza-Arrivo Piazza della Chiesa di Erve (LC)

https://www.valsassinatrailrunning.com/

Cornizzolo Vertical (3.05km, 1000d+)

Partenza Suello (LC)

Arrivo Monte Cornizzolo (LC)

http://cornizzolovertical.weebly.com/

Domenica 12 Maggio

Trail del Viandante (26km, 1100d+)

Partenza Dervio (LC)

Arrivo Colico (LC)

http://www.traildelviandante.it/

Giovedì 16 Maggio

Assalto all'Angelone

Vertical da Introbio

https://www.facebook.com/goinupaffariesport/photos/a.457391174463157/964189343783335/?type=3&theater



Domenica 19 Maggio

Esino Skyrace (25km, 2000d+, 17km 750d+)

Partenza-Arrivo Esino (LC)

http://www.esinoskyrace.it/

Sabato 18 Maggio

3 Coi de Cius (15km, 950d+)

Partenza Maggianico-Arrivo Chiuso (LC)

http://www.3coidecius.it/

Sabato 25 Maggio

Vertical del Grignone (7,5km, 1800 D+)

Partenza Pasturo (LC)

Arrivo Rifugio Brioschi (Grignone, LC)

www.teampasturo.it

Sabato 1 Giugno

Resegup (24km, 1800d+)

Partenza-Arrivo Lecco (LC)

http://www.resegup.it/



Sabato 8 Giugno

Grignetta Vertical (3.5km, 906d+) (ex Trofeo Marco Vidini)

Partenza Piani dei Resinelli

Arrivo vetta Grigna Meridionale

http://www.grignettavertical.it/

Giovedì 13 Giugno

Ballabio-Resinelli

https://www.facebook.com/goinupaffariesport/photos/a.457391174463157/964189343783335/?type=3&theater

Sabato 15 Giugno

Trail dei Corni (26km, 1900d+)

Partenza-arrivo Valbrona (CO)

http://www.traildeicorni.it/

Giovedì 20 Giugno

Galbiate-Monte Barro

https://www.facebook.com/goinupaffariesport/photos/a.457391174463157/964189343783335/?type=3&theater

Sabato 22 Giugno

Monza-Resegone (42km, ca 1000d+)

Partenza Arengario di Monza-Capanna Monza (Resegone)

http://www.alpinistimonzesi.it/it/

Domenica 30 Giugno

Introbio-Biandino (8.2km 960d+)

Partenza Introbio (LC)

Arrivo Rifugio Tavecchia (Biandino)

http://www.introbiobiandino.com/

Giovedì 4 Luglio

Dervio-Monte

https://www.facebook.com/goinupaffariesport/photos/a.457391174463157/964189343783335/?type=3&theater

Sabato 6 Luglio

Barro Sky Night (15km, 1400d+)

Partenza-arrivo Sala al Barro (LC)

http://www.barroskynight.com/

Domenica 7 Luglio

Check Up del San Martino (2.5km, 400d+ ca)

Partenza via Quarto-arrivo Baita Piazza (LC)

Giovedì 18 Luglio

Cortenova-Parlasco

https://www.facebook.com/goinupaffariesport/photos/a.457391174463157/964189343783335/?type=3&theater

Domenica 21 Luglio

Pasturo-Alpe Coa (3.7km, 666d+)

Partenza Pasturo-Arrivo Alpe Coa

http://www.comune.pasturo.lc.it/index.php/tutti-gli-eventi/86-festa-della-coa-2

Domenica 28 Luglio

Giir di Mont (32km, 2400d+/ 20km, 1100d+)

Partenza-Arrivo Premana (LC)

http://www.giirdimont.it/giirhome/

Domenica 1 Settembre

Magnodeno VK (3km, 1000d+ ca)

Partenza Maggianico-Arrivo Magnodeno

Giovedì 5 Settembre

Civate-San Pietro

https://www.facebook.com/goinupaffariesport/photos/a.457391174463157/964189343783335/?type=3&theater



Sabato 7 Settembre

Runvinata (13.5km, 1140d+)

Partenza Oratorio del Caleotto - Lecco (LC)

Arrivo Oratorio di Germanedo - Lecco (LC)

https://www.runvinata.it/

Sabato 14 Settembre

Scigamatt (Circuito OCR, 6km/13km)

Partenza-Arrivo Oratorio di Acquate - Lecco

http://www.scigamatt.com/site/index.php



Domenica 15 Settembre

zaCUP​ (27km, 2650d+)

Partenza-Arrivo scuole di Pasturo (LC)

https://www.zacup.it/

Giovedì 19 Settembre

Carenno-Colle di Sogno

https://www.facebook.com/goinupaffariesport/photos/a.457391174463157/964189343783335/?type=3&theater

Sabato 21 Settembre

Corsa a coppie dell'Innominato (10km, 450d+)

Partenza-Arrivo Vercurago (LC)

http://www.corsacoppieinnominato.it

Sabato 28 Settembre

Trail delle Grigne Sud (38km, 3400d+/ 20km, 1800d+)

Partenza-Arrivo Mandello del Lario (LC)

http://www.trailgrignesud.it/

Domenica 30 Settembre (?)

Valquarata3Race (circuito 6.5km, 350d+)

Partenza-Arrivo Valgreghentino (LC)

https://www.facebook.com/valquarata3race/

Giovedì 10 Ottobre

Premana-Premaniga

https://www.facebook.com/goinupaffariesport/photos/a.457391174463157/964189343783335/?type=3&theater