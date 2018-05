Corsa in montagna, si entra nel vivo. Corti (Appello): «Opportunità per il territorio»

Corse di ogni genere e per ogni "gamba", da quella del professionista a quella del principiante che si è appena affacciato alla disciplina. Come ci piace ripetere, il calendario delle corse in montagna nel Lecchese e nelle zone limitrofe è decisamente ampio e variegato, in grado di permettere a tutti di mettersi alla prova.

Ne abbiamo parlato con Gianluca "Cine" Corti, consigliere comunale in forza alla lista Appello per Lecco e grande appassionato del genere, che segue con costanza anche in veste di speaker.