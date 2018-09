Per la rivista "Vivere" Sofia Brunati è tra le eccellenze dello sport brianzolo

Sofia Brunati tra le eccellenze dello sport lombardo. L'atleta di scherma paralimpica, portacolori del Circolo della scherma Lecco, ha ricevuto il premio della rivista "Vivere" venerdì sera al Golf Club di Annone, insieme agli altri atleti più rappresentativi della Brianza e del territorio di Lecco.

Brunati è reduce dal quinto posto agli Europei integrati di Jesi, e soprattutto vincitrice della medaglia d'argento ai recenti Campionati mondiali di Varsavia. A premiarla, venerdì, il sottosegretario agli Eventi sportivi della Regione Lombardia, suo concittadino e tre volte campione olimpico, Antonio Rossi.

Rossi ha ricordato come la mancata qualificazione ai Mondiali di calcio della Nazionale abbia fatto riscoprire che esistono altri sport a rappresentare un'eccellenza nazionale spesso sottovalutata: come la scherma che è la disciplina che annovera il primato nel medagliere in tutta la storia dello sport italiano.

Il premio della rivista "Vivere" è un ulteriore riconoscimento del lavoro svolto con impegno e dedizione da Sofia e dal maestro Mirko Buenza che gestisce la sala d'armi del Circolo insieme a tutto lo staff.