Sofia Goggia si allena sulle piste di Bobbio per il ritorno in Coppa del mondo

Una campionessa olimpica sulle piste lecchesi. È attesa al rientro agonistico da diversi mesi, dopo l'infortunio al malleolo che l'ha fermata lo scorso autunno durante la preparazione per la nuova stagione di Coppa del mondo. E Sofia Goggia, 26enne azzurra fuoriclasse della velocità e medaglia d'oro in discesa libera a Pyeong Chang 2018, ha scelto i Piani di Bobbio per continuare gradualmente il suo allenamento in vista del ritorno alle gare.

Il post sulla pagina Fb dei Piani di Bobbio

La sua presenza negli impianti gestiti da Itb, durante la matt‌inata di venerdì, ha richiamato l'attenzione dei tanti appassionati di sci e dei numerosi tifosi che anche nel Lecchese sostengono la campionessa bergamasca. E, ovviamente, dei frutori delle piste valsassinesi.

Sofia Goggia, classe 1992, in carriera ha vinto l'oro olimpico in discesa libera, un bronzo ai Mondiali a Sankt Moritz 2017, una Coppa del mondo di discesa e cinque prove di Coppa.

L'Instagram story della Goggia