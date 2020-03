Emergenza Coronavirus, il Comitato: «Stop alle manifestazioni per un mese». Sport a porte chiuse?

Si va verso una stretta delle misure per contenere il Coronavirus, un giro di vite valido per tutti, dunque sull'intero territorio nazionale. Saranno contenute in un nuovo Dpcm, a quanto si apprende, che andrà a sostituire quello adottato lo scorso 1 marzo e in scadenza domenica prossima. Ma il nuovo Dpcm potrebbe essere adottato anche prima dell'8 marzo, ovvero nelle prossime 24-48 ore.

Tra le misure messe a punto dal comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte, lo stop a convegni, congressi, ma anche a manifestazioni, a partire da quelle sportive che comportano affollamento di persone bypassando la distanza di sicurezza di un metro. Tra le raccomandazioni c'è inoltre quella di evitare abbracci e strette di mano, mentre agli over 75 e alle persone sopra i 65 con patologie viene raccomandato di evitare i luoghi affollati.

Nel migliore dei casi questo significherebbe giocare per un mese a sole porte chiuse.

Riunione Conte-capigruppo per discutere del Coronavirus