Maggianico: tutto pronto per la prima "Spring Run", dedicata a famiglie e bambini

Domenica 22 aprile, presso l’Oratorio di Maggianico in Via Zelioli, 13, si terrà la prima edizione della "Spring Run", giornata di camminata e corsa per tutti attraverso le vie della Comunità Pastorale Chiuso Maggianico in Lecco. L’evento è organizzato dall’Oratorio di Maggianico in collaborazione con la Polisportiva 2001 e consisterà nella "Spring Run Family" (passeggiata mattutina per tutti), "Spring Run" 3x5 (gara pomeridiana per atleti dai 10 anni in su), "Spring Run Kids" (animazione pomeridiana per bambini).

"Spring Run Family" – 6,5 km.

Camminata non competitiva per tutti (famiglie, bambini, ragazzi, adulti e anziani) con partenza alle ore 11.30 di Domenica 22 Aprile da Via Zelioli (zona antistante le Scuole Elementari e il Convegno Parrocchiale). Il via sarà dato da Don Ottavio, Parroco della Comunità Pastorale, dopo la Santa Messa delle ore 10 a Maggianico. Il giro completo del percorso, di 6,5 km, percorrerà le vie dei rioni di Maggianico e Chiuso alla riscoperta dei nuclei antichi. L’arrivo è previsto presso l’Oratorio di Maggianico dove dalle 12.30 sarà disponibile il servizio cucina con spazi all’aperto (e al coperto in caso di pioggia).

Quota di iscrizione: 5 euro e comprende la maglietta della "Spring Run" e un buono pasta da utilizzare a fine percorso presso l’Oratorio di Maggianico.

Premi: è previsto, tra chi completerà il percorso, un premio al più giovane, al più anziano e al gruppo più numeroso.

Il ritrovo è fissato per le ore 11.00 presso Via Zelioli-Convegno Parrocchiale previa iscrizione tramite modulo sul sito www.pol2001.com/springrun entro e non oltre l’1 Aprile 2018.

"Spring Run" 3x5 – 3 frazionisti per 5 km. ciascuno – totale per ogni squadra 15 km.

Gara non competitiva per squadre da 3 persone (dai 10 anni compiuti in avanti) che effettuano singolarmente, nella modalità staffetta, 5 km a testa (totale 15 km.). La staffetta parte alle ore 15.00 da Via Zelioli e i cambi staffetta si effettuano presso l’Oratorio di Maggianico (in una metà del campo attrezzata) dove è previsto anche l’arrivo. Ogni squadra dovrà scegliere un nome identificativo e le sarà attribuito un numero unico.

Il giro completo del percorso per ogni staffettista, di 5 km, percorrerà le vie dei rioni di Maggianico. All’arrivo è previsto un rinfresco presso spazi all’aperto (e al coperto in caso di pioggia). Quota di iscrizione: 10 euro a testa (30 euro per ogni squadra) e comprende la maglietta della SPRING RUN, il rinfresco all’arrivo e un piccolo omaggio. Per chi avesse partecipato anche alla "Spring Run Family" e quindi avesse già versato 5 euro, la quota si riduce a 5 euro.

Premi: sono previsti premi alle prime 3 squadre maschili, femminili e miste, allo staffettista più veloce maschio e femmina, alla squadra più vecchia sommando le età e alla squadra più giovane sommando le età.

Il ritrovo è fissato per le ore 14.00 presso l’Oratorio di Maggianico in Via Zelioli previa iscrizione tramite modulo sul sito www.pol2001.com/springrun entro e non oltre l’1 Aprile 2018.

Il percorso di 6,5 km ("Spring Run Family") e quello di 5 km. ("Spring Run 3x5") sarà segnalato sia con cartelli segnaletici, sia dai volontari dell’organizzazione dislocati lungo il

percorso. Il percorso si svolge principalmente su asfalto e anche su tratti porfido-ciotoli-sterrato.



"Spring Run Kids"

Mentre si svolge la "Spring Run" 3x5, i bambini sotto i 10 anni che non possono partecipare alla 3x5 e tutti gli altri ragazzi che non gareggiano, effettueranno dei giochi di corsa a staffetta su un circuito predisposto presso il campo dell’Oratorio di Maggianico. La partecipazione alla "Spring Run Kids" è totalmente gratuita e permette di ricevere un piccolo ricordo alla fine della manifestazione "Spring Run".

La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione di tempo. Vi è possibilità di parcheggio auto presso la Stazione Ferroviaria di Maggianico e nella zona del "Bione". Si sconsiglia di parcheggiare intorno a Via Zelioli. È prevista la possibilità di usufruire degli spogliatoi con doccia presso l’Oratorio di Maggianico in Lecco. Ogni iscritto riceverà un cartellino di partecipazione. Le premiazioni si effettueranno alle ore 17.00. La chiusura della manifestazione è prevista alle ore 18. È previsto il servizio ambulanza.