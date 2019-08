Squadre lecchesi al raduno: comincia l'avventura per la nuova stagione

Lo sport lecchese sta per appendere le ciabatte da mare al chiodo. Le vacanze sono finite ed è tempo di rimettersi al lavoro in vista della nuova stagione. In questi giorni, infatti, le principali formazioni dello sport della città hanno fissato il via alla preparazione con il classico raduno agostano.

Comincia il Basket Lecco oggi, mercoledì 21 agosto, alle ore 18 al centro sportivo del Bione. I blucelesti, con un roster quasi interamente rinnovato, sono pronti ad affrontare l'ennesima stagione di Serie B e lo faranno agli ordini di coach Riccardo Eliantonio.

Un'ora e mezza più tardi, alle 19.30, a un centinaio di metri di distanza, sempre al Bione, si raduna anche il Rugby Lecco che si appresta ad affrontare la dodicesima stagione consecutiva in Serie B. Dopo lo straordinario girone di ritorno dello scorso anno, in cui il quindici bluceleste è riuscito a risalire la classifica dai bassifondi sino al quinto posto, la volontà in casa dei Leoni è continuare a migliorare. Coach Sebastian Damiani, sempre più guida di un gruppo in gran parte giovane, non nasconde gli obiettivi stagionali e punta a uno dei primi tre posti del girone 1.

La Picco Lecco, al secondo anno di Serie B1, comincia il lavoro venerdì 23 agosto al Bione. Le ragazze si affidano come sempre a Gianfranco Milano, alla terza stagione sulla panchina biancorossa, con rinnovate ambizioni. Dopo l'ottimo campionato scorso, la Picco vuole restare nelle prime posizioni e lottare per la promozione in Serie A2.

Più avanti toccherà anche al Lecco Calcio a 5, mentre la Calcio Lecco lavora da un mese e, dopo avere passato il turno in Coppa Italia, domenica affronterà la trasferta di Arezzo per il debutto in Serie C sette anni dopo il ritorno tra i professionisti.