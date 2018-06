Al "Rigamonti-Ceppi" ci sarà l'erba sintetica: "ok" del Comune, a giugno si lavora

Una buona notizia arriva dallo stadio Rigamonti Ceppi, dove la società Calcio Lecco ha deciso di mettere mano al manto erboso sostituendolo con il sintetico.

La lavorazione, certificata per un periodo di 10 anni, garantirà un miglior utilizzo del campo, in termini sportivi e un aumento del valore dell’impianto sportivo. I lavori, approvati da un atto di indirizzo della Giunta comunale, verranno sostenuti economicamente dalla società Calcio Lecco 1912 per un valore di circa 500mila euro che continuerà così a usufruire dell’impianto sportivo fino al 2030, tre anni in più rispetto alla convenzione vigente. In cambio dell’ammodernamento del campo e degli spazi e dell’aumento di valore degli stessi, verrà scomputato il pagamento del canone previsto al Comune per il periodo di durata della convenzione (50.000 euro/anno).

In questo modo, verrà migliorata nettamente una struttura sportiva, sia in termini di sicurezza che potenzialità prestazionali, a favore dell’utenza sportiva e non solo. I lavori verranno eseguiti durante l’estate in modo che il nuovo campo sia pronto per il primo fischio d’inizio campionato.