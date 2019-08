Iniziata la preparazione, Starlight Valmadrera pronta a un campionato da protagonista

Starlight Valmadrera, si riparte. Mercoledì sera, il gruppo della serie C femminile della Starlight ha iniziato la preparazione agonistica in vista della nuova stagione. I due coach Alberto Colombo ed Alessandro Ciceri, affiancati in questa stagione dal nuovo Direttore sportivo Massimo Adobati, hanno saluto le ragazze, per poi iniziare il primo allenamento della nuova stagione. Un roster, quello valmadrerese, composto da 9 Senior e 6 Under.

L’intensità degli esercizi è stata tale da mettere alla prova la resistenza di ogni atleta, ma sicuramente le ragazze hanno mostrato che durante la pausa estiva non si sono abbandonate al solo ozio e benessere ma hanno mantenuto la forma, allenandosi atleticamente individualmente e anche con una dose di campetto per i giochi con la palla.

La Starlight, dopo aver conquistato i play off nella passata stagione, vuole ora compiere uno steep maggiore ed entrare di diritto tra le pretendenti al salto di categoria. «C’è la convinzione, c’è la determinazione, c’è il gruppo»- hanno commentato coach e dirigenti.

Ecco il team della Starlight Valmadrera: Irelys Adan Dominico, Martina Fusi, Martina Orsenigo, Francesca Capaldo, Mara Casartelli, Claudia Oddo, Stefania Mondonico, Silvia Bassani, Giulia Pasqualin ed Angelica Colombo Con l’affiancamento delle under Gaia Riva, Silvia Chitelotti, Laura Scola, Sara Airdoli, Matilde Ciceri e Francesca Andreotti.