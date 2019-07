Stefania Valsecchi ne ha fatta un'altra: chiuso il periplo d'Italia in bicicletta

Altra impresa di Stefania "Steppo" Valsecchi. La lecchese, in passato in grado di coprire la tratta Sicilia-Capo Nord, ha completato il suo personalissimo "giro d'Italia", percorrendo il periplo del Belpaese per un totale di oltre tremilasettecento chilometri in diciotto giorni. Domenica pomeriggio, come da lei stesso annunciato, l'arrivo a Trieste, arrivato grazie ai duecento chilometri al giorno messi dietro di sè ogni giorno dalla partenza avvenuta a Ventimiglia.

«Dedicato a Maurizio, amore della mia vita»

Non una novità per l'atleta, nel nel 2013 fece il percorso inverso passando per le montagne. Una storia, la sua, raccontata passo dopo passo sui social netrwork con il consueto entusiasmo. La dedica per l'impresa è diretta a Maurizio Valsecchi, storico gestore del Rifugio "Azzoni" sul Monte Resegone scomparso a causa di un infarto a Ferragosto 2018: «Io ho detto e scritto che lo avrei fatto, perchè avendo fatto Trieste-Ventimiglia in MTB tutto fuori strada sulle Alpi, ci stava il completamento Ventimiglia-Trieste tutto mare. Certo che ci sta! Ma non sarei mai partita non fosse stato che Maurizio, il grande amore della mia vita, morto lo scorso 15 agosto, aveva la patente nautica e in dicembre sarebbe andato in pensione. Mi diceva: "L’an che vee te porti a fa’ el periplo d’Italia in barca; te foo piö ‘na de per te in bici!” (l’anno prossimo ti porto a fare il periplo d’Italia in barca; non ti lascio più andare da sola in bici in dialetto lecchese, ndr). Voleva girare attorno a tutto lo Stivale in barca guardando la costa dal mare. Allora io son partita, ho fatto il periplo in bici e ho guardato tutto il mare dalla costa. L’amore vince tutto, lasciamoci andare all’amore! Solo col cuore si possono realizzare grandi cose».