Stefano Meloccaro, un "ciclone" al Tennis Club Valmadrera

Un viaggio di un'ora nel mondo del tennis, davvero intenso per brillantezza, competenza e simpatia. Stefano Meloccaro, giornalista di Sky, venerdì pomeriggio ha preso per mano il pubblico accorso al Tennis Club 88 Valmadrera, e lo ha condotto attraverso la sua lunga esperienza tennistica.

Meloccaro, coadiuvato dal giornalista lecchese - e nostro redattore - Stefano Bolotta, ha raccontato aneddoti divertenti e curiosi tratti dal suo libro "Studio Tennis" che racconta una carriera sospesa tra studi televisivi e campi di tennis nella veste di inviato. Sempre, però, con istrionismo e verve innati.

Si è così scoperto che Meloccaro, ottimo giocatore di tennis e istruttore, ha palleggiato o giocato con campioni del calibro di Pat Cash, Martina Navratilova, Adriano Panatta, Ivan Ljubicic, Filippo Volandri (e molti altri). E che, incrociandolo a Wimbledon, chiese di poterlo fare anche a "sua maestà" Roger Federer, sentendosi rispondere «magari la prossima volta».

Cresciuto alla "scuola" televisiva di Rino Tommasi e Gianni Clerici, Meloccaro ha allargato i propri orizzonti professionali negli ultimi anni partecipando a "Masterchef Vip" e soprattutto facendo da spalla a Rosario Fiorello nel popolare show "Edicola Fiore". Le domande degli appassionati giunti, in testa il vicesindaco di Valmadrera Raffaella Brioni, l'assessore allo Sport Antonio Rusconi e il presidente del Tc88 Valmadrera Alfredo Vassena, non hanno lesinato curiosità anche su questi aspetti della vita di Meloccaro. Il giornalista di Sky si è poi congedato salendo sul tavolo per un selfie con tutti i partecipanti.