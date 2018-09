Daniele Stefanoni splendido bronzo ai Mondiali di canottaggio

Daniele Stefanoni protagonista di una prova davvero di rilievo ai Campionati del mondo di canottaggio in svolgimento a Plovdiv in Bulgaria.

Il lecchese in forza alla Canottieri Aniene Roma, impegnato nella categoria PR2 del pararowing, è riuscito a mettersi al collo una splendida medaglia di bronzo al termine di un'appassionante finale. Stefanoni è uscito fuori ai 500 metri, in scia all'Olanda, staccando l'imbarcazione brasiliana e lottando con il canadese Jeremy Hall, senza riuscire a raggiungerlo ma controllando con esperienza il ritorno della Gran Bretagna.

«Sono molto contento di questa medaglia di bronzo, non avevo mai battuto l'inglese e questo per me è ulteriore motivo di soddisfazione - ha commentato al traguardo - Ora mi godo questa medaglia, poi spero di poter iniziare a lavorare sul doppio PR2 misto, contando di trovare finalmente una compagna di barca, altrimenti continuerò a focalizzarmi sul singolo».