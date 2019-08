Successo per la "Camminata da Sogno", tra sport e solidarietà

C’era anche un uomo che è stato sottoposto a un trapianto di fegato alla “Camminata da Sogno” che si è svolta questa mattina nella frazione di Torre De’ Busi. Un’iniziativa all’insegna dello sport, dell’aggregazione e della solidarietà promossa dai gruppi Avis e Aido di Sogno con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Torre, senza dimenticare la preziosa collaborazione degli alpini, del gruppo antincendio e dell’Anuu.

Ben 145 gli iscritti al via: alcuni hanno affrontato il percorso tra le alture della valle San Martino di corsa, altri camminando. Tra i presenti alle premiazioni nel piazzale dell'oratorio anche il sindaco Eleonora Ninkovic.

«La camminata è andata molto bene - commenta Daniela Rottoli dell’Aido di Sogno - Siamo soddisfatti per l’ottima partecipazione registrata. Abbiamo fatto diverse premiazioni: la coppa per il corridore più veloce è andata Italo Conti e quella per il gruppo più numeroso agli amici di Colle di Sogno, senza dimenticare Fiorangela Balossi, la donna meno giovane presente alla camminata. Tra i partecipanti alla corsa anche Davide Prumeri (in foto in maglia rossa mentre corre), 47 anni, trapiantato di fegato, che con la sua preziosa testimonianza ha ricordato il valore della donazioni di organi».

