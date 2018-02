Il Super Bowl in tv insieme ai Commandos Brianza

La finale del 52° Super Bowl con i Commandos Brianza. La società di football americano lecchese organizza un evento, al pub “La Perla Nera” di Rogeno, per seguire la partita che assegnerà il titolo nella lega professionistica americana, la Nfl.

Sul campo i Philadelphia Eagles, mai vincitori, e i New England Patriots del leggendario quarterback Tom Brady. A seguire l’incontro con gli appassionati ci saranno i giocatori dei Commandos Brianza, freschi campioni del Campionato Csi 7-League dopo la vittoria sugli Alligators Rovigo.

L’appuntamento è per domenica 4 febbraio da mezzanotte in avanti. L’occasione è ghiotta per scoprire regole, aneddoti, storie sul calcio d’America e toccare con mano le attrezzature usate sul campo di gioco (casco, paraspalle, pallone ovale).