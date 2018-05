Calcio Lecco, Tacchinardi rimarrà? Lui: «Sono combattuto, ancora qualche ora per decidere»

Ventiquattro ore per decidere il proprio futuro. E' questo il tempo preso da mister Alessio Tacchinardi al termine dell'incontro avuto nel primo pomeriggio con il patron Paolo Di Nunno. Come riportato da Lecco Channel News, il responso è stato sostanzialmente parziale: «Mi sono preso fino a domani per decidere - ha spiegato -. Ci sono delle cose che non s'incastrano e altre che, invece, vanno al loro posto. Sta a me, ora, conscio dei pro e dei contro che ho di fronte. Da una parte sono allettato dall'offerta di costruire una squadra sullo stile del Rezzato, dall'altra abbiamo visto che a vincere è stata la Pro Patria grazie alla programmazione e alla serenità interna. Siamo stati molto chiari, io e il presidente, ognuno ha detto ciò che aveva in mente. So che se andrò avanti dovrò gestire la sua smania totale di vincere, che a volte non lo fa ragionare. In caso di risposta positiva, vorrò dei giocatori che hanno già vinto il campionato, questo è chiaro».

I nodi sono quelli noti: Tacchinardi vuole al suo fianco un direttore sportivo che possa gestire la campagna acquisti e le questioni di sua competenza, che Di Nunno eviti di andare in panchina e di parlare alla squadra nell'intervallo. Sul piatto il pres, che vorrebbe tenersi questi "poteri", ha chiaramente specificato la volontà di spendere per fare una signora squadra. «Gestire un presidente del genere può essere un punto di crescita anche per me, ma dall'altra vorrei vivere con della tranquillità. Passerò le prossime ore al telefono con chi mi è vicino e con tanti giocatori prima di dare una risposta», ha spiegato il mister.