La "Civitz Westcurve" e i "Tifosi del Civitz" hanno messo in pratica l'iniziativa americana, importata in Italia per mezzo social network

Un pensiero per chi il Natale lo dovrà passare chiuso in ospedale. E' quanto messo in pratica domenica 17 dicembre a Civate, dove si è giocata la partita di basket (Serie D, ndr) tra la GSG Civatese e La Torre Basket: la "Civitz Westcurve" e i "Tifosi del Civitz" hanno infatti deciso di organizzare il "Teddy Bear Toss", iniziativa americana importata in Italia qualche anno fa dalla pagina Facebook "La Giornata Tipo".

Dopo il primo canestro della partita, i tifosi biancorossi hanno lanciato in campo un gran numero di peluche, che sono stati raccolti e verranno regalati ai bambini dei reparti di Pediatria degli ospedali "Manzoni" di Lecco e "Mandic" di Merate. Uno splendido gesto rivolto ai giovanissimi che saranno costretti a stare lontano dalle mura domestiche nei giorni di festa in arrivo.

(foto social di Tommaso Tentorio)