Lorenzo il Magnifico: in Qatar quarto titolo Futures in carriera

«Sono molto contento della settimana e di questa vittoria». Lorenzo Frigerio conquista il Qatar, cogliendo finora il più importante successo in carriera. Sui campi in cemento all'aperto di Doha, il tennista lecchese ha infatti conquistato il torneo Qatar F6 Futures (15.000 $). Si tratta del suo quarto titolo a livello internazionale, dopo l’affermazione a Sharm El Sheikh del 2016, bissata nel 2017 insieme al successo a Oslo. Ma questo, avversari alla mano, è il più competitivo fra quelli in cui ha trionfato.

In finale il portacolori del Tc Lecco, allievo di Adamo Panzeri, ha sconfitto la testa di serie n° 2 del torneo, il russo Aslan Karatsev, con una strepitosa rimonta al terzo set: 2-6 6-4 7-5 il punteggio. Per Lorenzo si tratta del miglior risultato del 2018 in singolare, che lo riporta in posizioni più consone al suo talento nel ranking Atp di singolare e lo lancia verso un 2019 da protagonista.

Frigerio, nel corso del torneo, aveva sconfitto il russo Dhanashiya, il francese Wang, il tedesco Schmitz e in semifinale il giovane belga Bergs 6-3 6-3, ed era entrato nel tabellone principale dopo avere superato due turni di qualificazione.