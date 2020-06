Tennis Club: il Comune di Lecco copre i lavori al circolo per il 70%

Il Tennis Club Lecco riparte dai campionati a squadre e dal completamento dei lavori alle strutture per superare l’emergenza Covid-19 e riannodare il filo con lo scorso inverno. Mercoledì sera sono stati presentati gli interventi di ampliamento del circolo: due campi coperti (che portano il totale a otto), un secondo campo di padel coperto, la palestra sita nel Campo n° 5, la tribuna sul n° 7, nuovi quadri elettrici e spogliatori più grandi ed efficienti, otto nuovi posto auto.

La spesa è di 75mila euro e la novità è che il Comune non si farà più carico solo del 30% dell’intervento, ma salirà con il proprio contributo al 70%, intervento che è valso il plauso del presidente Maurizio Faravelli. Dal canto suo, l’assessore comunale allo Sport Roberto Nigriello ha così commentato: «Questo lavoro è frutto di volontà politica e ma anche di amore per il tennis. Il progetto - ha spiegato - era diverso ma le modifiche sono importanti e più funzionali alle attività del circolo. Qui ho trovato persone speciali e grandi professionisti, per questo ho subito risposto sì alla proposta del presidente di alzare il nostro contributo. Il Covid è stato un momento complicato, non poter giocare in vista di impegni importanti non è stato semplice per chi anima il circolo».

Nel frattempo da fine giugno ripartono anche i campionati di Serie A2 maschile, con due stranieri come novità, e la D1 femminile. Le racchette blucelesti puntano in entrambi al salto di categoria.