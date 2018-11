Il Tennis Club Lecco batte l'Aquila nello spareggio e ottiene la salvezza in A2

Missione compiuta per il Tennis Club Lecco. I portacolori del club di Belledo hanno conquistato la salvezza in Serie A2 nello spareggio contro l'Aquila: 4-0, necessari soltanto i match di singolare per decidere le sorti del play-out svoltosi questa mattina a Lecco sul veloce indoor.

Prestazioni convincenti per i quattro alfieri del Tc Lecco, capaci di non concedere quasi nulla alla forte compagine abruzzese. Vittorie in due set per Marco Crugnola e Jonata Vitari, mentre Ottaviano Martini in rimonta su Iannuzzi ha confermato il proprio stato di grazia. Sicuro Lorenzo Frigerio che ha battuto in due set il temibile Di Nicola.

I blucelesti di coach Adamo Panzeri mantengono così una categoria in cui nel corso di questa stagione hanno dimostrato ampiamente di poter stare.

I risultati dello spareggio

Marco Crugnola b. Andrea Picchione 62 61

Ottaviano Martini b. Enrico Iannuzzi 67 76 62

Jonata Vitari b. Alberto Iarossi 61 63

Lorenzo Frigerio b. Gianluca Di Nicola 76 63