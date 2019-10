"Terremoto" alla Calcio Lecco: via mister Gaburro. Di Nunno: «Non posso cambiare tutta la squadra»

Marco Gaburro non è più l'allenatore della Calcio Lecco. Nel pomeriggio è arrivata la comunicazione ufficiale della società, che insieme al tecnico ha sollevato dai rispettivi incarichi il direttore sportivo Mario Tesini e il team manager Mauro Brambilla.

Una vera e propria rivoluzione, giunta come un fulmine a ciel sereno sì, ma all'interno di previsioni decisamente "variabili". Gaburro non paga soltanto l'avvio deficitario in termini di risultati, con 2 vittorie e 5 sconfitte, ma anche vedute divergenti sulla gestione della crisi. Il patron Di Nunno avrebbe chiesto la testa di parecchi giocatori protagonisti della splendida promozione dalla Serie D alla C, ma Gaburro-Tesini-Brambilla si sarebbero opposti fermamente, difendendo di fatto le proprie scelte tecniche nella costruzione della rosa (già ritoccata da più arrivi in corso d'opera).

«In questo momento a me non piace come gioca la squadra - ha spiegato Di Nunno a LCN -, ho dovuto scegliere se mandare via dodici giocatori oppure esonerare loro tre. È stata una scelta fatta per motivazioni economiche».

La prima squadra è stata affidata momentaneamente a mister Gianbattista Boffetti, vice di Gaburro, ma è presumibile che nelle prossime ore, forse qualche giorno, spunti il nome del successore per la panchina. La lista di pretendenti è folta, Benny Carbone e Gaetano D'Agostino sarebbero i più quotati.

A questo proposito, si registra una candidatura prestigiosa, quella di Fabio Brini (quattro promozioni in Serie B), lanciata da un grande ex bluceleste come Aldo Sensibile: «È l'allenatore ideale per uscire da questa crisi - ha detto - fidatevi di me che in sessant'anni di situazioni simili ne ho viste parecchie».