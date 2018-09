Calcio: quarto Torneo Brivio&Viganò a Missaglia

Grande spettacolo con il calcio giovanile nel weekend a Missaglia, dove si svolgerà la quarta edizione del Torneo Brivio&Viganò in memoria di Luigi Brivio - fondatore della Usd Missaglia-Maresso - riservato ai Pulcini annate 2009/2010.

Come tradizione, sul campo si affronteranno squadre del territorio ma anche "serbatoi" di squadre professionistiche: Atalanta BC, Monza 1912, Hellas Verona, FC Torino, Juventus FC, UC Albinoleffe, Novara Calcio, AC Renate, FC Lugano e US Alessandria; FC Torino, Roma, ACF Fiorentina, US Alessandria, Monza 1912, Novara Calcio, AC Renate, FC Lugano e Genoa CFC per i secondi.

Partenza domenica mattina, finali dal tardo pomeriggio. I numeri: 24 squadre per un totale di 240 piccoli calciatori. «Questo torneo è ormai tradizionale, e oltre a omaggiare la memoria di Luigi Brivio ha raggiunto un ottimo livello tecnico, con la partecipazione di società blasonate. Dal prossimo anno, con il manto in sintetico, speriamo di poter migliorare ulteriormente» ha commentato il presidente Alfio Pizzagalli.

Una curiosità: nella Juve 2009 dovrebbe scendere in campo anche il figlio del campione del mondo Andrea Barzagli.