Tragedia di Genova: rinviata la Coppa, restano ferme Calcio Lecco e Olginatese

La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il suo Dipartimento Interregionale, ha disposto il rinvio del turno preliminare della Coppa Italia di Serie D, in programma per il fine settimana, per rispetto della giornata di lutto nazionale indetta per la tragedia che ha colpito la città di Genova e per solidarietà ai familiari delle vittime.

In modo particolare, la LND, si stringe attorno al ricordo di Marius Djerri, 22 anni, di origine albanese, attaccante e più giovane calciatore del Campi Corviglianese, società del campionato di seconda categoria ligure, tragicamente scomparso nel crollo del Ponte Morandi.

Rinviate, quindi, Sondrio-Lecco e Olginatese-Villa d’Almè, originariamente in programma per domenica alle 16. Da valutare la data del recupero, tenendo conto che il Primo Turno è attualmente calendarizzato per domenica 26 agosto.

Annullata la conferenza di Gaburro

Il Lecco ha fatto sapere di aver annullato la conferenza stampa in programma per sabato mattina. Non è esclusa la possibilità di organizzare un’amichevole in extremis per ovviare al rinvio dell’impegno ufficiale.