Traversata del Lario 2019, quasi 800 nuotatori in gara tra Onno e Mandello

Una vera e propria marea gialla e bianca ha invaso, domenica mattina, le acque del lago tra Onno e Mandello. Si è svolta infatti la tradizione Traversata del Lario con una partecipazione di grande successo: 510 nuotatori per la singola (atleti caratterizzati da boa bianca), con percorso più breve, 270 per la lunga (con boe gialle), 16 bambini per la prova a loro dedicata.

Il successo sul percorso classico di 1,5 chilometri con partenza da Onno e arrivo in Piazza Garibaldi a Mandello è andato a Fabio Maggioni (Effetto Sport) con il tempo di 17'29". Alle sue spalle Mattia Golti (Team Lombardia Master) con 18'52", tre secondi più veloce di Camilla Viganò (Effetto Sport) che ha vinto nel femminile giungendo terza a livello assoluto. A completare il podio maschile Simone Fumagalli (Effetto Sport, 19'35"). Seconda, fra le donne, Giulia Marazzi (20'19") e terza Martina Cogo (Effetto Sport, 20'26").

La vittoria della 3 km - partenza dalla Darsena Falck a Mandello, passaggio davanti a Onno e ritorno - è andata a David Drobot della Canottieri Lecco, sondriese, con il tempo di 38'15" davanti a Marco Maggi (38'49") e Daniele Morganti (Canottieri Lecco) in 39'01". Fra le donne acuto dell'eterna campionessa lecchese Valeria Vergani (39'47") davanti a Gloria Friso (Np Varedo, 41'19") e Silvia Preda (Team Lombardia Master Desio, 42'55").

Da segnalare anche la partecipazione, fra i tanti, del sindaco di Mandello Riccardo Fasoli. Presente al traguardo, come sempre, la leggenda del nuoto lecchese Leo Callone.