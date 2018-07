Di scena domenica il Triathlon Sprint Città di Lecco: le modifiche alla viabilità

Domenica 15 luglio è in programma la 17^ edizione del Triathlon Sprint Città di Lecco, uno dei più attesi e affascinanti appuntamenti dell’intero calendario nazionale di triathlon, organizzato dalla SSD Spartacus Triathlonlecco arl e patrocinata dal Comune di Lecco.

521 gli atleti che complessivamente prenderanno il via a partire dalle 9:30 con la frazione di nuoto, alla quale seguirà la pedalata e, per concludere, la frazione podistica. La competizione è stata inoltre selezionata dalla Federazione Italiana Triathlon come prova valida per il circuito nazionale della rappresentativa di Paratriathlon, in vista dei relativi Campionati Europei di Tartu, Estonia, in programma dal 19 al 22 luglio.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione dalle 6 alle 17 di domenica lungolario Isonzo e largo Europa saranno interamente chiuse al traffico e lungo i loro lati, nonchè nel parcheggio di via Nullo(sia retrostante la Questura sia antistante la sede della società Canottieri) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli. Nella medesima fascia oraria sarà revocata la ZTL del centro.

Dalle 7 alle 16 saranno inoltre chiuse al traffico con istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli le vie interessate dalla competizione: lungolario IV Novembre, Cadorna, piazza Stoppani, lungolario Battisti, via Da Vinci, il ponte Kennedy in uscita, viale Costituzione, piazza Mazzini (nel tratto che da via Cattaneo, costeggiando piazza Garibaldi, arriva a viale Costituzione), piazza Manzoni, corso Martiri (da piazza Manzoni a via Amendola), via Cantù, Raffaello e Nullo.

Nella medesima fascia oraria sarà invertito il senso di marcia lungo via Trieste nel tratto compreso tra via Visconti e via Aspromonte e saranno revocati i sensi unici lungo via Spirola (dal civico 12 a via Sondrio), Torri Tarelli, Nava (da via Sirtori a via Torri Tarelli), Aspromonte (da via Trieste a via della Costituzione), Caprera (da via Da Vinci a via Aspromonte), San Francesco e Lazzaretto.

Per maggiori informazioni sulle competizioni occorre fare riferimento agli organizzatori scrivendo all'indirizzo di posta elettronica spartacus@triathlonlecco.it, mentre per dubbi sulla viabilità è possibile contattare il servizio viabilità del Comune di Lecco al numero 0341 481233.

Gallery