Triathlon Kids/Youth "Città di Malgrate", spettacolo con oltre 400 giovani atleti al traguardo

Grande spettacolo, complice anche una bellissima domenica di sole, a Malgrate per il 2° Triathlon Kids/Youth "Città di Malgrate", valido per il Circuito Nord-Ovest e valevole come qualificazione al Campionato italiano per la categoria Youth.

Prima frazione in acque libere, seconda in bici e terza di corsa sul lungolago, con distanze diverse a seconda della categoria.

In tutto, nella kermesse organizzata da Krono Lario Team, col patrocinio di Fitri e Comune di Malgrate, sono giunti al traguardo ben 437 giovani, con un picco nella categoria Esordienti maschile (56).

Le classifiche

La vittoria negli Junior è andata a Marco Arnaudo (Cuneo 1198 Triteam) in 30'56" davanti a Davide Coniglione (Cus Pro Patria Milano) in 31'29" e Flavio Ingrillò (Raschiani Tri Pavese) in 31'30".

Junior femminile: Giorgia Cantù (Raschiani Tri Pavese) 36'05"; Allegra Bianucci (Ast Triathlon Team Brianza) 36'15"; Sara Dragoni (Triathlon Cremona) 36'23".

YB Maschile: Federico Testa (Asd Triathlon Team Brianza) 31'06"; Alessandro Ciani (AtlBellinzago) 31'28"; Riccardo Confalonieri (Almosthere Asd) 31'49".

YB Femminile: Letizia Martinelli (Valdigne Triathlon) 34'21"; Matilde Locatelli (Raschiani Tri Pavese) 34'27"; Sofia Spreafico (Almosthere Asd) 35'05".

YA Maschile: Simeone Romano (Cuneo 1198 Triteam) 32'38"; Vincenzo Maria Matarazzo (Cuneo 1198 Triteam) 32'58"; Matteo Archi (Dds) 33'02".

YA Femminile: Giulia Casadei (Td Rimini) 34'44"; Valentina Germani (Almosthere Asd) 36'04"; Maria Dutto (Cuneo 1198 Triteam) 36'26".

MC Maschile: Giacomo Corsino (As Virtus) 3'36"; Cristian Giavarini (707) 3'37"; Samuele Fabi (Una Tcs) 3'47".

MC Femminile: Stina Krause (Oxygen Triathlon) 4'00"; Agnese Luinetti (Friesian Team) 4'43"; Olivia Mazzocchi (Friesian Team) 4'43".

CU Maschile: Agostino Asto (Hydro Sport) 3'38"; Riccardo Banfi (3'43"); Mattia Acanfora (Traithlon Concesio) 4'03".

CU Femminile: Anita Cherchi (As Virtus); Giulia Doninelli (707); Greta Gabutto (As Virtus).

ES Maschile: Gabriele Ferrara (As Virtus) 7'26"; Mauro Cattaneo (Asd Triathlon Team Brianza) 7'41"; Giuseppe Lorenzo Gatti (Asd Torino Triath) 7'46".

ES Femminile: Gloria Moruzzi (Krono Lario Team) 7'17"; Chiara Guarisco (Doria Nuoto Loano) 7'26"; Emma Simoncini (Valle d'Aosta) 7'45".

RA Maschile: Daniele Moruzzi (Krono Lario Team) 11'57"; Tommaso Sana (Cus Propatria Milano) 12'20"; Lorenzo Bisio (Airone Triathlon).

RA Femminile: Costanza Antoniotti (Ironbiella) 12'43"; Beatrice Preda (Krono Lario Team) 12'56"; Lucrezia Biesuz (Krono Lario Team) 13'00".



