Al "Trofeo Adelfio Spreafico" torna a vincere un atleta dei Falchi Lecco

Una tregua del maltempo ha permesso, in questo 25 aprile, il regolare svolgimento della decima edizione del Trofeo Adelfio Spreafico a.m. organizzato dai Falchi Lecco, con partenza da Versasio e arrivo ai Piani d'Erna.

La vittoria è andata a Paolo Bonanomi dei Falchi, che ha tagliato per primo il traguardo in 49'26", rifilando oltre un minuto al secondo classificato, Fabio Bazzana (La Recastello Radici Gr) giunto in 50'41". A completare il podio maschile Lorenzo Beltrami (Falchi) in 50'49". La società sportiva lecchese non vinceva la corsa di casa dal 2016, quando a imporsi fu Carlo Ratti.

A livello femminile acuto di Martina Brambilla della Vam Race in 59'58", davanti a Daniela Rota (Team La Sportiva) in 1h01'03" e Chiara Fumagalli (I Bocia Verano Brianza) in 1h05'19".

Al via 260 runner

I partecipanti totali all'edizione 2019 sono stati circa 260. Successo, dunque, per il nuovo percorso proposto dagli organizzatori, di 5,25 km con dislivello positivo di 790 metri e negativo di 120 snodatosi con i seguenti passaggi: Strada sotto il piazzale, Sentiero 1, Costa, Rifugio Stoppani (890 m - 2 km), Sentiero della Sponda, Pizzo d'Erna (1.375 m - 4 km), Stazione di arrivo della funivia, Rifugio Marchett. Speaker della corsa Gianluca Corti di Cine Sport Events.

L'albo d'oro della corsa

2019 - Paolo Bonanomi (Falchi Lecco), Martina Brambilla (Vam Race)

2018 - Enrico Benedetti (Gp Santi Nuova Olonio), Ilaria Bianchi (La Recastello Radici)

2017 - Fabio Bazzana (Karpos/La Sportiva), Lisa Buzzoni (La Sportiva)

2016 - Carlo Ratti (Falchi Lecco), Ivana Iozzia (Corradini Rubiera)

2015 - Enrico Benedetti (Gp Santi Nuova Olonio), Elisa Sortini (Team Crazy)

2014 - Nicola Golinelli (Ger Rancio), Ilaria Bianchi (Gs Miotti Arcisate)

2013 - Stefano Butti (Osa Valmadrera), Ilaria Bianchi (Atletica Vallecamonica)

2012 - Nicola Golinelli (Ger Rancio), Ilaria Bianchi (Atletica Vallecamonica)

2011 - Filippo Ba (Riccardi), Daniela Gilardi (Sev Valmadrera)

2010 - Nicola Golinelli (Ger Rancio), Maria Righetti (Sev Valmadrera)

