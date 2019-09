Undici squadre per il 40° Trofeo "Chistolini": vince il Pentavis con una "maratona"

E' andato al Team Pentavis il quarantesimo Trofeo "Massimo Chistolini" organizzato dall'Avis Lecco. L'associazione lecchese dei donatori di sangue ha accolto undici squadre all'interno del Parco di Villa Gomes, dove l'obiettivo era quello di completare il maggior numero di giri nel corso delle tre ore (9-12) in cui si è svolta la competizione. Ad aggiudicarsi il primo posto è stata la squadra formata da Gabriele Gallo, Luca Pollastri, Yari Comotti e Gianfranco Mazzuccheli, in grado di completare centoundici giri per un totale di 44.435 chilometri percorsi.

La seconda piazza è stata ad appannaggio della Canottieri Lecco (centosei giri), la terza è andata ai Volontari del Soccorso di Calolziocorte (centotrè giri). Ecco, quindi, Croce Rossa Italiana Lecco, Aido Calolziocorte, Pkl, TrainingLab, Amatori Lecco, Avis Calolziocorte, L’equipe du Dimanche e Avis Lecco.

Miglior atleta in gara è stato lo stesso Gallo con trenta giri completati in tre quarti d'ora, seguito da Sergio Crippa e Francesco Bonanno della Canottieri. Nella corsa in rosa miglior prestazione di Eleonora Borghetti con venticinque tornate.

