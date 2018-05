Basket Costa è campione d'Italia: l'Under 18 vince il titolo tricolore!

Il Basket Costa lo ha rifatto. Il club biancorosso Non poteva stare senza un alloro nazionale in questa stagione. Così ha proseguito la tradizione. E sabato sera, a Battipaglia (Sa), ha alzato il trofeo di campione d’Italia con la sua Under 18 femminile.

Si tratta del primo scudetto in questa categoria per il club brianzolo, a testimonianza dell’enorme lavoro svolto in questi anni a ogni livello, dalle più piccole alla prima squadra. Il Costa ha piegato nella finalissima niente meno che la Reyer Venezia campione in carica, imponendosi 63-53 (parziali 21-14; 15-18; 14-12; 13-9).

Il tabellino Basket Costa: Allevi 8, Balossi 8, Frustaci 5, Spinelli 7, Nasraoui 17, Discacciati 10, Colognesi 8, Buscema n.e, Allievi, Capellini, Panzeri, Fontana. All. Rossi.