Cristian Adamoli nuovo presidente dell'Unione Sportiva Derviese

Rinnovamento per l'Usd. Martedì 19 novembre 2019, alla sede sociale, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo dell'Unione Sportiva Derviese, storica società del paese lariano fondata agli inizi del '900. Le elezioni hanno portato al voto la bellezza di 100 e più tesserati - numeri che mancavano da tempo - spinti da una gran voglia di rinnovamento e continuità all'interno della più che centenaria società derviese.

Oltre ai nove consiglieri già presenti di diritto nel nuovo Consiglio (nominati precedentemente, tre per sezione direttamente da quelle al momento presenti: Atletica, Calcio e Pallavolo), era necessario votarne altri sei esterni per completare il nuovo direttivo che guiderà la società nel biennio 2020-2022.

I sei eletti nel nuovo consiglio direttivo su 11 candidati totali sono: Giovanni Ferrari 89 voti, Danilo Menatti 88 voti, Michael Bonazzola 82 voti, Cristian Adamoli 80 voti, Marco Viganò 72 voti, Sabrina Bettiga 64 voti.

A quasi una settimana di distanza, la sera del 25 novembre, si è riunito per la prima volta il nuovo consiglio direttivo per poter eleggere a sua volta le cariche dell'ufficio di presidenza, ovvero presidente, vicepresidente e cassiere, mentre la figura del segretario è stata nominata direttamente dal neopresidente eletto. Dopo la votazione, anche in questo caso segreta, sono stati eletti: Cristian Adamoli (presidente), Michael Bonazzola (viceresidente), Giovanni Ferrari (cassiere), Sabrina Bettiga (segretario).

Le prime parole del nuovo presidente Adamoli sono state di ringraziamento per chi «poco prima lo ha preceduto, in particolar modo il presidente uscente, Paolo Sandonini, che per più di trent'anni ha saputo guidare l'Unione Sportiva Derviese, oltre che lo storico vicepresidente/segretario Franco Bianchi che più di tutti si è sempre prodigato per il continuo svolgimento dell'attività curando per lo più la parte socio/organizzativa e la comunicazione. Un ringraziamento particolare anche a tutti i soci tesserati intervenuti per le votazioni e per il sostegno avuto in queste settimane prima del voto».

Anche il riconfermato vicepresidente, nonché amministratore comunale con delega allo sport, Miachael Bonazzola, ha espresso la propria gratitudine alla vecchia guardia della Derviese che in questi anni lo ha accompagnato nel proprio personale percorso di crescita sportivo/amministrativo, in particolar modo i ringraziamenti sono andati a Paolo e Franco, che più di tutti, con grande pazienza, hanno saputo trasmettergli e insegnargli «i veri principi e valori legati al mondo dello sport».